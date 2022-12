ROK ähvardas Venemaa kontrollitud ala Pariisi olümpialt välja visata

ROK-i ja rahvusvahelise poksiliidu IBA suhted on juba pikka aega jäised olnud. Eelmisel aastal peetud Tokyo olümpial viis poksivõistlused läbi ROK-i töörühm, mitte IBA. Lisaks on ROK juba kinnitanud, et 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudel poksi ei näe.