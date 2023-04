Sivertsson koondise valikmängudest: spordis ei võida alati paberil tugevam

Eesti koondis on käesolevas valiktsüklis mänginud neli kohtumist, milles on kaotatud korra Tšehhile, Islandile ning Iisraelile ja ühe korra suudeti koduses Kalevi spordihallis alistada Iisrael. See tähendab, et eestlased jagavad alagrupis Iisraeliga kolmandat-neljandat kohta. Rühma eesotsas asetsevatel Tšehhil ja Islandil on kuus punkti.

„Number üks on Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonis ikkagi minna koondisega võitma. Selle kõrval üritame kaasata uusi noori mängijaid. Kõige tähtsam on see, et näitame mõlemas matšis 60 minutit oma parimat esitust,“ alustas koondise peatreener eesmärkidele peale vaatamisega.



Esimeses mängus Tšehhi vastu on koondise lootsil kasutada pea parim koosseis. „Neljapäevases matšis saame kasutada enamusi kogenud mängijaid. Meiega liituvad nii Dener Jaanimaa Jaapanist, kui ka Mait Patrail Saksamaalt. Kahjuks on vigastuste tõttu väljas Karl Roosna.

Teises mängus võõrsil Islandiga peame osad mehed välja vahetama ning kasulikke kogemusi saavad teenida mitmed noormängijad,“ analüüsis Sivertsson seekordset koosseisu.



Neljapäeval vastu astuva Tšehhiga mängis Eesti eelmise aasta oktoobris ning siis jäädi võõrsil kaheksa väravaga alla. Pühapäevase vastase, Islandiga, mängiti Kalevi spordihallis samas kuus ning siis tunnistati olumpiahõbeda 37:25 paremust.

„Mõlemad vastased kuuluvad Euroopa absoluutsesse tippu. Tšehhil on tugevad võtmemängijad, kes mängivad Euroopa tippklubides, eesotsas nende väravavahiga, kes teeb tõrjeid Saksamaal, THW Kielis. Mängisime Tšehhis hea mängu, kuid nende alistamiseks peab meie esitus olema perfektne, peame 1v1 olukorrad ära realiseerima ning kaitses lisapalle võitma. Kuigi paberil on mõlemad vastased meist tugevamad, siis õnneks platsil ei võida alati see, kes paberil on tugevam. Meie läheme iga palli pärast võitlema ning loodame mõlemas mängus häid esitusi näidata,“ lõpetas juhendaja.



Meeste koondise viimased mängud 2024. aasta EM-i kvalifikatsioonis:

27.04 18.00 Eesti - Tšehhi (Kalevi Spordihall)

30.04 19.00 Island - Eesti (Reykjavik, Island)



Eesti koondise koosseis:

Rasmus Ots, Ott Varik, Hendrik Koks (kõik Viljandi HC), Madis Valk, Kaspar Lees, Vahur Oolup, Ilja Kosmirak (kõik SK Tapa), Mathias Rebane (Põlva Serviti), Martin Johannson (CSA Steaua Bucuresti), Armi Pärt (Helsingi Dicken), Markus Viitkar (HIF Karslkona), Karl Toom (Al-Salibikhaet), David Mamporia, Alvar Soikka (mõlemad HC Kehra), Mait Patrail (ASV Hamm Westfalen), MIhkel Lõpp (EHV AUE), Dener Jaanimaa (Phoenix Daido Steel), Andris Celmins (Valga Käval)