Põlva Serviti alistas Viljandi ning krooniti käsipalli Balti liiga meistriks

Viljandi HC ja Põlva Serviti on vaieldamatult olnud Balti liigas sel hooajal kaks parimat tiimi, kui esmalt võideti kindlalt oma alagrupid ning seejärel alistati veerandfinaalides vastavalt SK Tapa/N.R Energy ning Kaunase Granitas. Laupäevased poolfinaalidki kulgesid mõlemal meeskonnal sarnase stsenaariumi järgi, kui teise poolaja keskel kindlas edus olles tehti oma elu siiski enne lõppu veel põnevaks, kuid siiski alistati VHC Sviesa ning Tenax Dobele üheväravalise eduga. Viimastel aastatel nii mõnegi tiitli omavahel ära jaganud Eesti tiimid olid enne tänast sel hooajal ametlikes kohtumistes vastamisi läinud viiel korral ja nendest neljal jäid peale põlvakad ning korra mängiti viiki.

Põlva Mesikäpa hallis algas täismaja ja trummipõrinate saatel kohtumine võõrustajate domineerimisel, kui viljandlastel ei õnnestunud kuidagi Serviti kaitset lahti muukida ning viiendal minutil viis juba põlvakate mitmes kiirrünnak nad 5:1 ette. Kuigi vahe suuremaks ei läinud, siis Eston Varuski tõrjete toel suutsid Serviti mehed Jürgen Rooba värava järel poolaja keskpaigaks siiski 9:5 edu säilitada. Esimese perioodi lõpp kulges sarnase stsenaariumi järgi, kus Põlva mehed realiseerid viskeid paremini ning Anatoli Chezlovi väravast võeti pausiks kaasa 15:11 edu. Põhiline vahe tiimidel tuli just viskeprotsendist, mis koduvõistkonnal oli 68 ja külalistel 52.