Ukraina jäähokikoondis treenib Tallinnas. „Me ei tea, mida Eesti meeskonnalt oodata“

„Olen siin varem käinud, mulle meeldib kõik ja linn on hea. Meeskonna õhkkond on hea ja töine. Eile oli puhkepäev ja jalutasime linnas ringi, ilmaga vedas väga,“ sõnas Merežko.

Kapten on varem öelnud, et peab kõige ohtlikumaks Aasia meeskondi. Kas te alahindate Eestit? „Ma ei tea, mida Eesti koondiselt oodata, neil on tugev meeskond. Viimati Eestis nende vastu mängides kaotasime. Eelmisel MMil mängisid nad kehvemini ja me võitsime neid,“ rääkis Merežko.

„Alguses ma isegi ei uskunud, et see üldse võimalik on. Tänu meie föderatsioonile ja Ukraina relvajõududele, kes kaitsevad meie riiki, on meil võimalus mängida ja treenida. Muidugi kostavad sageli sireenid ja me ei tea kunagi, kui kaua matš kestab. Hooaja lõpuks olime juba harjunud ja tegime oma tööd positiivselt,“ lausus Ratušnõi.