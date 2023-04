Briljantne Boston! NHL-is ületati pea pool sajandit püsinud punktirekord

TD Gardenis päädis mäng Bruinsi 5:2 eduga, mis oli Bostonile selle põhihooaja 64. võit ja neil on koos rekordilised 133 punkti. Too tippmark püsis ligi pool sajandit, sest hooajal 1976/77 kogus Montreal Canadiens 132 silma. Sealjuures võitis Kanada meeskond aastatel 1976 kuni 1979 neli järjestikust Stanley karikat.

Bruinsi punktirekord on seda müstilisem, et võrreldes nelja aastakümne tagusega on liiga märgatavalt tasavägisem. Sealjuures võib Bostoni hokisats numbreid veel kasvatada, sest neil on pidamata põhihooaja viimane mäng. Sümboolselt on seal vastas just Canadiens.