KOMMENTAAR | Kollane kaart. Kihlveokontorite reklaami keelustamine on vastutustundetu

Koalitsioonileppes olev veebiennustusmängude reklaami keelustamine on väärt algatus, kuid seda ei saa teha ootamatult ühe hoobiga ja eriti veel alternatiivi või kompensatsiooni pakkumata, arvab jalgpalliliidu endine koostöösuhete spetsialist Madis Perli.

Leian, et spordirahvas on õigustatult ärevaks aetud, sest kihlveokontorite reklaamväljundite kaotamine võtab kontoritelt peamise põhjuse alaliite ja klubisid toetada. Spordikaugematele inimestele: koostöölepingud tähendavad üldjuhul seda, et ettevõtte annab raha või tooteid/teenuseid (barter) ja vastu saab ampluaa reklaamväljundeid, VIP-pileteid jms.