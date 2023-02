Elukutseliste panustajate põnev elu: 50 kontot, kihlveokontorite ületrumpamine ja viiekohalised võidusummad

„Sissetulekute kohta täpseid arve ei avaldaks, aga enamik kontorites sai ikkagi välja võetud nelja- kuni viiekohaline summa, enne kui neis panustamine võimatuks muutus. Raha jäi kinni ainult ühel korral, kui võtsin riski, et kasutada ühte vene operaatorit,“ tõdes Edvin*, kellele sekundeeris Teodor*. „95% panuseid teen nüüd Aasia kontorites. Alustasin muidugi Eesti litsentsiga ettevõtetes, aga oma nime ja identiteediga on Euroopa kontorites võimatu ära elada. Aasia kontorite suurim eelis on see, et sind ei limiteerita. Sa saad piltlikult öeldes panustada elu lõpuni. Aasia kontorites on näiteks Eesti jalgpallis koefitsiendid kuni esiliiga B-ni, korvpallis esiliigani. Lisaks pole sealsetest kontoritest raha kättesaamise probleemi. Pigem tekivad mured Euroopa ettevõtetega, mis on kusagil Curaçao litsentsi all. Neil pole kohustusi, sest see litsents on vaid paberil.“