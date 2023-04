FOTOD | Andrus Veerpalu edestas meistrivõistlustel Eesti koondislast ja võitis maratonis hõbemedali

Roos tunnistas, et võistlusolud olid täna väga keerulised ja seetõttu oli raske sõidu eel mingeid konkreetseid plaane teha.

See, et 52-aastane Veerpalu nii kaua esikoha konkurentsis püsis, Roosi ei üllatanud.

„Ei olnud üllatus. Ta ongi tugev. See on klassikamaraton. Tema tegi enda kohta hea sõidu,“ tunnustas Roos Veerpalu.

Võidumees lisas, et stardis oleks võinud olla rohkem Eesti koondislasi: „Kindlasti oli kahju [et konkurents ei olnud suurem). Kõik, kes on Eesti koondises, võiks ikka osaleda, eriti hooaja lõpus.“