MÄRT ROOSNA | Veerpalu, Nabi ja doping. Suusarahvas keeras matimehele käru

Tegelikult on väga tore, et vanameistrid on tagasi. Ei mingi „aga“ ega muu tingimusliku lisandita. 52-aastane Veerpalu näitas talvel Eesti suusamaratonidel, et olgu selle keelukeemiaga, kuidas oli, uskumatult vinge suusataja on ta endiselt igal juhul. Ta võitis mängeldes endast 20–30 aastat nooremaid. Respekt! 37-aastane Heiki Nabi üritab pärast kaheaastast sundpausi trügida tagasi suisa maadluse raskekaalu tiitlivõistluste poodiumile. Kõvad ja vintsked vennad, pole midagi öelda.