Kalev Ermits: suusatajate seas on laskesuusataja võimsam sõimusõna kui dopingupatune

„Tänaseks on saanud Tallinna MK-etapist kampaania „Noored starti“, mis on tegelikult väga üllas ja mõistetav, kuid oleks vaid keegi mulle MK-koondisesse mitte kuulumist kohe selliselt esitlenud, poleks täna minu kohalt ka probleemi,“ kirjutas Ermits Instagramis.

„Kuid jutud, et olen endine laskesuusataja ja sellepärast ei saa, teeb küll nõutuks ja tigedaks. Murdmaasuusatajate seas on juba võimsam sõimusõna „laskesuusataja“ kui „dopingupatune“,“ märkis mullu laskesuusataja karjääri lõpetanud Ermits.

Ermits lisas: „Mida kogu loost kaasa võtta? Loodetavasti õppisid paljud spordialaliidud siit nii mõndagi ning saavad rahumeelselt antud olukorda seedida, kuidas käituda, kui sama olukord tekib nende spordialal. Ma tõesti loodan, et mõnel endisel triatleedil ei jää hiljem rattasporti suundudes kuskile kvalifitseerumata sellepärast, et enne tegi triatloni. Või näiteks kahevõistlejal soov saada suusahüppajaks või vastupidi.“

Eesti murdmaasuusatamise koondise peatreener ja mänedžer Aivar Rehemaa sõnas eile Delfile, et tema toetab suusaliidu otsust. „Murdmaasuusatamise MK-etapi korraldab Eesti suusaliit ja mina olen seda meelt, et suusaliidul on õigus valida, kes seal võistlevad. Jah, statuudid on tehtud. Need tehaksegi tippsportlaste jaoks, aga alakomiteel on õigus ja pädevus vaidluste puhul statuut üle vaadata ja otsuseid teha,“ ütles Rehemaa.