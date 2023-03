Nõlvak ja Tiisar krooniti Miami kuningateks

Florida poolsaarel toimunud rannavõrkpalliturniir on üks viiest king of the court võistlussarja kuuluvast võistlusest. Ookeanitagusel mõõduvõtul polnud kellestki meie esiduole vastast ning välja teeniti turniiri esikoht. Otsustavas finaalmatšis oldi paremad noorest Tšiili paarist - Noe Aravenast ja Vicente Droguettist.