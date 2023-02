MM-i viies vollepaar Nõlvak/Tiisaar lõi kodumaal ala arendamiseks videopodcasti

„Podcasti tegemise idee minu jaoks on tuua rannavõrkpall ja kõik sellega seonduv inimestele lähemale,“ selgitab 31-aastane Nõlvak, kellest on saanud vollemaailmas üks osavamaid kaitsemängijaid. „See on lihtsalt nii vägev spordiala nii vaatamiseks kui ka ise mängimiseks. Rannavolle populaarsus Eestis on kõvasti tõusnud ning meil on nüüd tekkinud ka tipp-võistkondi, kellele MK-sarjas kaasa elada.“

„Rannavõrkpall jõuab Eestis väga väheste inimesteni,“ tõdeb Nõlvakust üks päev vanem Tiisaar, kes on vollekarussellis tuntud osava blokeerijana. „Eesti keeles polegi võimalik rannavõrkpallimaailma tundma õppida. Ma ei räägi ainult meie tegemistest, vaid alast laiemalt. Rannavolle on väga ilus ja vaatemänguline sport, mis ei kuulu juhuslikult olümpiamängude populaarsemate alade hulka. Videopodcastiga loome võimaluse eestlasel sellest armastatud olümpia-alast saada vahetu kogemus.“

Videoformaadis saade hakkab eetris olema kord või kaks kuus, olenevalt olukorrast. Saadet tehakse koos rannaspordiüritusi korraldava Beach44 perega, mille moodustavad Eesti rannavolle paremikku kuuluvad Urmas Piik, Nils Rühka ja Karl Rinaldo. Ent saates hakkab käima ka külalisi.

„Mina sportlase ja spordiala fännina igatsen alati just sisulisemat juttu, kus keegi räägib lähemalt oma kogemusest - kuidas ja miks ta asju teeb ja milliseid õppetunde on saanud. Nendest on nii palju õppida. Tavalises ajakirjanduses reeglina nii sügavale minna ei saa, aga podcast on selleks väga hea koht,“ hindab Nõlvak.

Saatesarja avaosa on värskelt vaatamiseks ja kuulamiseks YouTube’i üles laetud. Muuhulgas tuleb esimeses osas jutuks, millise hinnaga Nõlvak ja Tiisaar rannavollele üle minnes oma autod maha müüsid, kuidas Nõlvak rannavolles revolutsiooni tegi ehk ebatavalise vastuvõtuga konkurente üllatas ja milline on uus Mikasa rannavollepall. Samuti tehakse puust ja punaseks selgeks, kuidas Eesti paar Pariisi olümpiale saab jõuda, mõeldakse saatele nime ning luuakse sportlik väljakutse Tiisaar/Nõlvak vs. Beach44.