Anett Kontaveit: ei olnud kõige parem enesetunne, aga mul on väga hea meel, et suutsin mängu enda poole võidelda

„Väga raske mäng. Mul ei olnud kõige parem enesetunne, aga mul on väga hea meel, et suutsin selle kuidagi enda poole võidelda ning andsin endast nii palju, kui ma sel hetkel suutsin,“ kommenteeris eestlanna matši WTA pressiteenistuse vahendusel.

„Väga hea meel, et saan veel ühe mängu teha. Iga võit annab natuke enesekindlust juurde,“ lisas Abu Dhabi turniiril teise ringi jõudnud Kontaveit. „Loodetavasti on mul järgmises mängus enesetunne parem ning ma saan endaga paremini väljakul hakkama ja rohkem tennist nautida kui täna.“

„Kindlasti väga tugev esimese ringi mäng,“ sõnas ta kahe tennisisti kohta. „Mõlemad on tulnud kvalifikatsioonist, aga on väga head mängijad. Kindlasti tuleb keeruline matš. Hoian silma peal, kuidas nende omavaheline mäng homme läheb, aga praegu on kõige tähtsam, et ma taastuksin enda mängust ära.“