KOMMENTAAR | Kas Pariisi olümpiat boikottida või seal venelased mutta tampida?

Pole mõtet olla naiivne ja loota, et rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) ei too Venemaad ja Valgevenet lähima paari kuu jooksul spordimaailma tagasi. Küll mitte oma lipu ja sümbolite all, aga sel on vähe tähtsust. Pole ju vahet, millist karva vormis paariariigi atleet starti läheb, sest võidu korral lehvivad ikka Punasel väljakul punased lipud ja rahvas hõikab hurraa, kui Vladimir Vladimirovitš surub kätt sangaritel, kes näitasid taas, kui vägev on impeerium.