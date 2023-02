Kultuuriminister: meie parasportlaste maailmatasemel saavutused väärivad laia kõlapinda

„Eesti paraspordi katusorganisatsioonid on teinud head tööd erivajadustega inimeste spordi ja liikumise juurde toomisel ning meie parasportlased hoiavad maailma spordiareenidel Eesti lippu kõrgel. Eesti spordisüsteem peab olema üks tervik ning oluline on luua kõigile inimestele võrdsemaid, samuti ligipääsetavamaid võimalusi spordi ja liikumisharrastusega tegelemiseks. Eriti käesoleval aastal, mille oleme Eestis kuulutanud liikumisaastaks,“ rääkis Hartman.

Rahvusvahelise Paralümpiakomitee president Andrew Parsons tõi esile, et möödunud aasta novembrikuus otsustas komitee peaassamblee peatada Venemaa ja Valgevene paralümpiakomiteede liikmesuse. Uuesti koguneb peassamblee sügisel. „Eesti seisukoht pole selles küsimuses muutunud. Oleme Venemaa agressiooni Ukraina vastu selgelt hukka mõistnud. Venemaa ja Valgevene sportlastel ei ole kohta rahvusvahelisel areenil,“ ütles kultuuriminister Hartman.

Samuti arutati kohtumisel 2024. aasta suvel Pariisis toimuvate paraolümpiamängude ülekandmist televisioonis, mille nimel hetkel tegutsetakse. „Parsons rõhutas, et parasport on oluline platvorm sidusama ja kaasavama ühiskonna loomiseks. Olen selles temaga ühte meelt – parasport ja meie parasportlaste maailmatasemel saavutused väärivad laia kõlapinda, et tõsta ühiskonna teadlikkust ning inspireerida inimesi rohkem liikuma,“ lisas Hartman.