M-Spordi pealik: Tänak annab meile auto kohta ainulaadset tagasisidet

Nimelt rääkis Millener ralliportaalile DirtFish, et hooaja avaetapil viienda koha saanud Tänak on andnud meeskonnale Ford Puma masina kohta juba hulgaliselt väärtuslikku tagasisidet.

„Ta on täiesti teistsugune sõitja võrreldes nendega, kellega oleme varem autot arendanud. Me saame enda jaoks ainulaadset tagasisidet. Nii et peame sellele reageerima. Mõningaid asju saame ilmselt olemasolevate vahenditega muuta, aga osa läheb pikemaajalisse plaani - et milline suund aasta jooksul võtta,“ selgitas M-Spordi pealik.

M-Spordi omanik Malcolm Wilson rääkis detsembris, et Tänaku soovid puudutavad peamiselt seadistust ja geomeetriat ning nende probleemide lahendamine ei ole kuigi keeruline. „Kõigi tähelepanu on sellel. Alates esimesest Greystoke'i testist oli selge, et meil on jälle liider! Siis sai mulle selgeks, et just seda ma tahangi. Töötame ühiselt selle eesmärgi nimel,“ oli Wilson optimistlik.