ETV+ vaatajaküsitluse „Kas Eesti jalgpallurite pilt Valeri Karpiniga oli viga?“ tulemused

Saate jooksul said inimesed hääletada ekraanile kuvatud telefoninumbritel, kõne maksumuseks oli 50 senti. 84% vastanutest arvas, et Eesti koondise mängijate ühispilt agressorriigi Venemaa koondise peatreeneri, Narvas sündinud Valeri Karpiniga ei olnud viga. „Jah“ vastanuid ehk neid, kes arvasid, et Karpiniga praegusel ajal ühele pildile jääda poleks tohtinud, oli 16%.