1969. aastal Narvas sündinud Valeri Karpin tõusis 2021. aastal Venemaa jalgpallikoondise peatreeneriks. Karpin on Eestis sage külaline, kuna Narvas elab jätkuvalt tema ema ja lisaks on siit pärit ka tema abikaasa. Viimastel päevadel on Karpini nimi olnud Eesti meedias sage külaline. Põhjuseks ühispilt Eesti koondise endiste ja praeguste mängijatega. Mida eestlasi ja ka rahvusvahelist üldsust pahandavat on Karpin aastate jooksul öelnud?