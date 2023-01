Ukraina küsimustes vanematega raksu läinud Anna Levandi: see oli väga valus. Kuidas on võimalik sõda õigustada?

Moskvas sündinud iluuisutamistreener Anna Levandi käis viimati Venemaal emal ja vendadel külas 2021. aastal. „Väga kurb, aga asjad on läinud must-valgeks. 24. veebruar tõmbas meie vahele paksu joone. See oli väga valus, aga nüüd ma üritan midagi muuta. See hakkab mind mõjutama, sest ma ei taha konfliktis elada. Need on mu sugulased. Mu vanemad on 80-aastased ja kaua nad ikka elavad edasi, aga nende reaktsioon haavas mind. Me ema on haritud, intelligentne inimene ja pedagoog. Kuidas on võimalik sõda õigustada? See oli minu jaoks šokk! Kuidas minna sõtta oma vendade vastu?“ ei mahtunud talle toimuv pähe.