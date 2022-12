Jalgpallilegend Pele seisund on halvenemas, pere veetis jõulud koos mehega haiglas

Nii veetis Pele ka jõulud Sao Paulos Albert Einsteini nimelises haiglas, kus on talle toeks tema perekond ja lähedased. Haigla esindajad teatasid nädal tagasi, et Pelel on vähk veelgi edasi arendanud, mis mõjutab aina enam neerude ja südame tööd, vahendas Reuters.