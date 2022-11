BLOGI | Saudi Araabia eksis penaltil, Lewandowski sai kätte MMi esimese värava ja Poola teenis võidu

Tänast Poola vs Saudi Araabia kohtumist alustasid paremini saudid, kes olid avapoolajal pallivaldamises poolakatest üle ja hoidsid enda käes ka initsiatiivi. Seetõttu tuli ehk väikese üllatusena see, et esimese poolaja lõpuks oli hoopis Poola 1:0 juhtimas - värav sündis selliselt, et Poola mehed tulid paremalt äärelt hea rünnakuga ja kuigi esimene üritus põrkus saudide väravavahi pihta, tuli teise laine mehena Piotr Zielinski, kes avaski mänguskoori.