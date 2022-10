Olümpiakomitee ei näinud Kõlvarti tegevuses diskrimineerimist. Lapsevanemad on nördinud

Olümpiakomiteele esitatud kaebuse kohaselt oli augustis toimunud Tallinn Openil toimunu laste vaimne väärkohtlemine, sest alaliidu president Kõlvart keelas 13 lapsel võistlustel osalemise, kirjutas Õhtuleht eelmisel nädalal. Alaliidu ametliku põhjenduse kohaselt ei lubatud kokku 13 last ja ühte treenerit võistlustele, sest klubi Idablokk lahkus Eesti taekwondo föderatsioonist.

Nüüd on olümpiakomitee rus.delfi.ee andmetel lastevanematele nende kaebuse peale vastuse saatnud. Seal seisab: „Kirja ja antud selgituste põhjal ei näe me antud juhul diskrimineerimist ega võimu kuritarvitamist.“

Tasub märkida, et Kõlvart on Eesti Taekwondo Föderatsiooni presidendina ka EOK juhatuse liige.

Nördinud lapsevenemad väidavad, et nende küsimustele pole siiani vastuseid, on vaid süüdistused ja fiktiivsed sanktsioonid. Vanemad ütlevad: „Oleme valmis vigu tunnistama, kuid las nad selgitavad, mis on meie laste võistlustelt eemaldamise peamine põhjus.“