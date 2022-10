Kas Kõlvart kiusab lapsi? 13 lapsevanemat kaebasid tema peale

„Eesti taekwondo föderatsioon ja president Mihhail Kõlvart on eksinud Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA kodukorra ja rahvusvaheliste spordireeglite vastu,“ seisab pöördumises.

„Olümpiakomitee on saatnud Eesti taekwondo föderatsioonile täiendava infopäringu, aga sellele ei ole veel vastust tulnud, nii et on vara antud teemat kommenteerida,“ ütles EOK alaliitude koordinaator Raido Mitt.