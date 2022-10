Suurüllatuse valmistanud U19 peatreener Alo Bärengrub: selle koondise koostamisel ei saa vaadata vaid statistikat

Eesti U19 koondis alistas EM-valikturniiril üllatuslikult nii Itaaliat (2:0) kui Bosnia ja Hertsegoviinat (3:2) ning kindlustas teise kohaga pääsu tuleval kevadel toimuvasse Eliitringi.

„Kõik vanusegrupid ja aastakäigud on väga erinevad. See on kaheaastane projekt. Mul on laias laastus kahe aasta jooksul koondise juurest läbi käinud 40-50 mängijat,“ sõnas Bärengrub, kuidas tänane koondis on välja kujunenud.

Kõige enam selle vanuserühma koondise mängumehi on Tallinna Kalevist ja Nõmme Unitedist. Samas oli viimases koondises vaid kaks Flora mängijat.

„Kui me vaatame selle koondise mängijaid, siis me eeldame, et nad võiks mängida meistriliigas. Tallinna Kalevist on see vanusekäik kõige rohkem poisse. Loomulikult Tallinna Kalevis mängitatakse oma noori mängijaid jõuliselt meistriliigas. Aga kõigil on oma lähenemisviis. Flora, Levadia, Kalju ja Paide puhul tuleb aru saada dünaamikast. Nende noored mängivad duublis. Ma ei saa aga vaadata puhtalt ainult statistikat, palju ta Floras, Paides või Levadias saab U21 meeskonna eest mängida võrreldes mõne iseseisva klubiga esiliigas. Sa pead seda tausta teadma ja võtma arvesse,“ rääkis Bärengrub.

Levadia spordidirektor Tarmo Kink ütles, te nemad annavad U21 koondises just noortele võimaluse ning sinna oma esinduskoosseisu mehi väga mängima ei saada: „Põhimõtteliselt need kohad, kus meil on noored andekad mängijad peale sirgumas, neid kohti me meistriliiga mängijatega ei täida.“