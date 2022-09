Vägev! Lisaminutitel magusa võidu saanud U19 jalgpallikoondis jõudis EM-i valiksarjas järgmisse ringi

Võit tähendas, et Eesti lõpetas viienda alagrupi kuue punktiga. Sama palju punkte kogusid ka Poola ja Itaalia. Kuna Itaalia alistas samal ajal 1:0 Poola, tekkis kolme koondise vahel surnud ring. Parima väravatevahe alusel teenis esikoha Poola, kellele järgnes Eesti. Nii pidi Itaalia leppima kolmanda kohaga. Tasub meelde tuletada, et avavoorus sai Eesti kahest üleminutite väravatest 2:0 jagu just Itaaliast, mis nüüd eestlased ka Eliitringi kohale aitasid. Bosnia ja Hertsegoviina lõpetas alagrupi kolme kaotusega.