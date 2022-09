Ukraina president tänas UEFA-d toetuse eest ja väljendas solidaarsust Superliigale vastu seismisel

Zelenski sõnul oli jalgpallivõistlustega alustamine riigile oluline, sest see on julguse ja vastupidavuse ilming tänastes keerulistes tingimustes, teatas Eesti jalgpalli liidu pressiteenistus. Ühtlasi hindas president kõrgelt UEFA abi kohalikele jalgpallinoortele pakutud erinevate võimaluste eest.

Zelenski väljendas solidaarsust UEFA-ga ka niinimetatud Superliigale vastu seismisel. „Jalgpalli põhiolemus on muude asjade seas ka lootus, solidaarsus ja rõõm ning see on olulisem kui raha ja üksikisikute privileeg,“ lausus Ukraina riigipea.