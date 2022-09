Malta jalgpallikoondise peatreener enne tähtsat mängu: Eesti on selge favoriit

Nii Eestil kui Maltal on kirjas D-divisjoni teises alagrupis koos kuus punkti, aga Eestil on veel vaja mängida korra nii Malta kui San Marinoga. Malta on mõlemad mängud San Marino vastu juba ära pidanud. Eesti jalgpallikoondisel piisab reedel viigist, et kindlustada D-divisjoni teises alagrupis võit ning pääse järgmiseks Rahvuste liiga hooajaks C-divisjoni. Malta vajab Eesti vastu vähemalt kaheväravalist võitu, et alagrupivõit endale kindlustada. Kui Malta võidab ühe väravaga, peab Eesti esmaspäeval San Marinot võitma vähemalt kahe väravaga.