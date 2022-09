DELFI FOTOD | Eesti jalgpallikoondisel on reedel võimalus kindlustada koht C-divisjoni. Joonas Tamm: tahame homme võita

Neljapäeval selgus, et tervislikel põhjustel jäävad meeskonnast eemale keskkaitsja Märten Kuusk ja keskväljamootor Mattias Käit. Koondise peatreeneri Thomas Häberli sõnul on ülejäänud 24 koondislast homseks mänguks valmis. „Kõik teised on olemas, kahjuks Käit ja Kuusk mängida ei saa,“ sõnas šveitslane mängueelsel pressikonverentsil.

Koondiseaknast jäi eemale ka Vladislav Kreida, kes koos Käitiga on pikalt Häberli keskväljal põhirolli kandnud. Kas paari põhimängija puudus paneb rohkem kokkumängule keskenduma? „Ei pane, sest meil on teised mängijad, kes saavad sekkuda. Teame oma meeste kvaliteeti, kui keegi puudub, on see võimalus teistele.“

Kolmapäevases trennis keskendus koondis pressingu tegemisele, tagant mängu üles ehitamisele ja standardolukordadele. „Tahame pressingut teha, aga peame ka kaitsma. Peame leidma hea tasakaalu ründe ja kaitse vahel,“ lisas Häberli.

D-divisjoni teises alagrupis on Eesti kahe vooru järel täiseduga liider. Maltal on kolmest mängust kirjas kaks võitu ja kaotus Eestile, San Marino on kaotanud kõik kolm mängu. Seega, kui Eesti teeb reedel Malta vastu vähemalt viigi, on sinisärkidel alagrupi esimene koht ja tõus C-divisjoni tagatud. „Esikoht on kõige tähtsam, aga läheme alati väljakule võitma. Maltal oli ka viimases mängus (Eesti võttis juunis võõrsil Henri Anieri lisaminutite väravast 2:1 võidu - K.R.) võimalusi võitmiseks. Peame olema targad, tuleb tasavägine ja raske mäng,“ lisas peatreener.

Tamm: oluliseks saavad kahevõitlused

Rumeenia suurklubis FCSB igapäevaselt mängiva Joonas Tamme (30) sõnul ootab reedel ees võitluslik mäng. „Oluliseks saab, kes võidab kahevõitluseid. Peame enesekindlalt mängima ja kaitses asjad korras hoidma,“ lisas ta. Keskkaitsja sõnul nad eraldi tabeliseisule ei keskendu. „Oleme ikka rääkinud sellest, aga eraldi ei keskendu. Fakt on see, et kui hoiame taga nulli, oleme edasi pääsenud. Läheme aga homsele vastu nagu igale mängule, tahame võita.“