Paide Linnameeskond tõi ründesse täiendust Senegalist

„Sõlmitud leping teeb mind väga õnnelikuks,“ lausus Mechini Gomis ja lisas, et soovib pälvitud usalduse eest klubile tasuda väravatega.

„Olen tugev ja füüsiline mängija ning pean kaitsemängu olulisimaks osaks rünnakut. Just sellest soovingi alustada,“ rääkis ta. „Meeskonnas on mind ees ootamas mitmed mu vennad Senegalist ja Gambiast, kellele toetudes suudan kindlasti kiiresti sisse elada ning hakata väravaid lööma. Ootan juba kannatamatult Paide fännide ette astumist ning loodan, et kirjutame üheskoos vägeva eduloo!“