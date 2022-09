Eesti tippklubid tegutsevad väga erineva mustri järgi. FC Flora loodab ainult Eesti passiga mängijatele. Levadia on aastaid rõhunud kogemusele ja pigem rikkaliku pagasiga välismaalastele, kuid proovib nüüd leegionäride seas noorenduskuuri teha. Paide Linnameeskond loodab noorusele ja eriti just välismängijate puhul. Aafrikast Eestisse saabuvad 20. eluaastates noormehed soovitakse paari aastaga vaheltkasuga edasi müüa. Viie aastaga on sisse töötatud päris korralik võrgustik. Kui lisada siia edukas eurosuvi, ongi tulemus erakordselt pikad tööpäevad ja edukad müügitehingud.