Vassiljev Flora relvast tippmängudes: treenerid näevad vaeva ja mõtlevad. Meie peame need ellu viima

Eesti jalgpallimeistrivõistlustel mängisid esineliku tiimid kaheksa päeva jooksul kõik omavahel läbi. Enne seda seeriat edestas tabeliliider FC Flora teisel kohal olevat FCI Levadiat kolme silmaga. Flora teenis kolmes tippmängus aga üheksa ja Levadia kaks punkti. Pühapäeva õhtul jäi Flora omavahelises kohtumises peale 2 : 1. Nüüd on Flora edu juba kümme punkti. Kas tiitliheitlus on sellega läbi ja mis oli Flora edu võti?