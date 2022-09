Tudengivormelid sõidavad sel nädalavahetusel võidu Aravete kardirajal

„Erinevatelt ametlikest võistlustest on Aravetel stardis ka varasematel aastatel ehitatud vormleid, sealhulgas kõige esimesed Eesti üliõpilaste tudengivormelid. Nüüd on väga äge võimalus oma silmaga näha, kui palju on 15 aastaga tehnoloogia, tudengid ja Eesti kõrgharidus arenenud ning võrrelda seda konkurentidega välismaalt,“ sõnas tudengivormeli ja Tallinna Tehnikaülikooli vilistlane Indrek Petjärv, meeskonna eestvedaja aastal 2018.