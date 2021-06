DELFI VIDEO | TalTechis esitleti uusi tudengivormeleid, millega eestlased lähevad Euroopasse medalijahile

Delfi oli esitlusel kohapeal ning vestles pikemalt tudengivormeli tiimi kapteni Georg Kõivumägiga, kes rääkis meile videointervjuus, millised näevad välja tudengivormelite võistlused, kas Formula Student sarjas on ka kulupiirang, kuidas isejuhitav auto ikka ise sõidab ning milline on kogu selle ettevõtmise seos päris autotööstuse ja autospordiga. Vaata videot ja galeriid!





Juba ülehomme, 16. juunil asub tudengivormeli tiim teele Euroopasse, et võistelda elektriautoga Ungari eelvõistlusel 18.-20. juunini, Austrias 25.-29. juulini ja Hispaanias 2.-8. augustini ning isejuhtiva vormeliga 26. juulist kuni 1. augustini Tšehhis, kuhu minnakse kaitsma tunamullust võitu, ja 3.-8. augustini Ungaris.

Tudengivormeli meeskonnas on 42 liiget, neist 32 ehitab elektrivormelit ja 10 isejuhtivat. Liikmed on kõik TalTechi ja Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengid, kes ehitavad vormelit kooli kõrvalt oma vabast ajast ilma igasuguse palgata. Tiimis on ka viis neidu.

Hooajaks on ette valmistatud kaks autot: ajaloo üheksas mehitatud elektrivormel ja kolmas isejuhtiv elektrivormel. Mõlemad on süsinikkomposiitkere ja aerodünaamikapaketi ning nelja elektrimootoriga nelikveolised vormelid. Sellega sarnasused ka piirduvad, sest tehnoloogiliselt on kaks vormelit arenenud täiesti erinevates suundades.

Viimati võistlustules käinud autoga võrreldes on elektrivormel saanud endale uhiuue kinemaatika ja nurgakoostu, kasutusel on uued rehvid, jäigem ja kergem monokokk, massikese on alandatud 28 mm võrra, küljes on isearendatud pidurisadulad, juhtmestus vastab autotööstuse standarditele.