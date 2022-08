BLOGI JA FOTOD | Ilusad 400 meetri jooksud teinud Õiglane ja Uibo püsivad medalimängus!

Kümnevõistlust juhib avapäeva järel šveitslane Simon Ehammer, kellel on viie aja järel koos 4661 silma. Võrreldes isikliku rekordi graafikuga (8377) on ta 25 punktiga plussis. Kuid medaligraafikus on ka eestlased. 400 meetri jooksus uue isikliku rekordi püstitanud Janek Õiglase kaukas on 4208 punkti (11,01; 7.27; 14.82; 2.02; 48,80). Võrreldes oma rekordiseeriaga (8405) on ta 34 silmaga miinuses.