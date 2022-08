DELFI MÜNCHENIS | Kaugushüppes nulli saanud Hausenberg: vigastus andis tunda, aga pidin riskima

Sportlase sõnul polnud tegu vaimse pinge all murdumisega. „Staadionil olles oli väga mõnus vibe. Kuklas oli tunne, et vigastus võib tunda anda, aga tuli riskida. Seis läks kergelt hullemaks, aga pole midagi väga hullu ja saan keskenduda talvele,“ sedastas Hausenberg, kes edaspidi sihib taas mitmevõistlustel osalemist.

„Treener Harry Lembergiga panime paika, et täielik fookus on seitsmevõistlusel ja sise EM-il, kuhu tahan 100% peale pääseda. Suve kohta ei oska midagi öelda, aga plaan on kümnevõistlusele keskenduda. Kuigi kaugushüppes tahaks Teemantliiga etapile pääseda, siis viimased neli kuud on fookus olnud mitmevõistlusel,“ vaatas ta lootusrikkalt tulevikku.