DELFI MÜNCHENIS | Nazarovi EM lõppes ühe jooksuga: see pole see, miks spordile pühendun

Nazarov osales esimeses eeljooksus. Igast jooksust pääsesid poolfinaali kolm parimat, lisaks kolme jooksu peale üks ka ajaga. Nazarov jäi enda jooksus aga neljandaks ning pidi nii järgmisi tulemusi ootama. Viimast kaht jooksu vaatasid Nazarov ja Eesti ajakirjanikud koos. Nazarov sai pea kümmekond minutit kannatamatult oodata, sest viimase ajaga edasi pääseva koha peale oli tal soomlase Samuli Samuelssoniga võrdne aeg. Tõsi, kinnitamata andmetel oli tuhandike arvestuses eelis soomlasel. Viimase jooksuga sai aga kindlaks, et eestlasel poolfinaali asja pole ning tulemus 10,39 andis täna 13. koha.

„Ma ise ei teinud piisavalt head jooksu. Vahet pole, mis aeg tuli, tahtsin automaatselt edasi saada,“ rääkis pettunud Nazarov, lisades, et endast ta täna maksimumi kätte ei saanud. „See hooaeg ja need ajad, see pole see, mida peaksin jooksma.“

Mille taha parem tulemus võis jääda? (Mõttepaus.) „Kehv sooritus,“ ohkab eestlane. „Ma ei pannud sellist jooksu kokku nagu oleksin tahtnud.“

„Eesti meistrivõistlustel oli jooks kramplikum ja seal tegin kohe 200 meetrit peale. Sealt tundsin, et vorm läks natukene alla. Juulis oli palju võistlusi. Püüdsin enesetunnet paremaks saada, teravust, jõudu ja plahvatuslikkust sisse tuua, aga 10,39 pole see, mis aeg peaks olema,“ vaatas Nazarov viimastele nädalatele tagasi.

„Sügisel peab tegema korrektuurid ja läbi mõelda, kuidas edasi liikuda. See pole see, miks end spordile pühendan,“ jätkas pettunud Nazarov, lisades, et jätkab koostööb taanlase Mikkel Larseniga.

Kui märtsis Belgradi sise MM-il üllatas Nazarov 60 m sprindis neljanda kohaga, siis 100 m distantsil on ta absoluutsest tipust jäänud kaugele. „Mina ütlen, et 100 m on ikka päris sprint. Seal näeb, kes suudab kõige suurema tippkiiruseni minna,“ hindas ta. „Tuleb olla väga plahvatuslik ja heas konditsioonis.“

Nazarov tõdes, et Münchenist midagi positiivset kaasa võtta pole, aga pead ei tohi norgu lasta. „See annab õppetunni, kuidas suvel parem olla.“