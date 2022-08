Karol Metsa koduklubi pääses eurosarjas alagrupiturniirile, Joonas Tamm aitas tööandja järgmisesse ringi

Eesti jalgpalliklubide jaoks on tänavune eurohooaeg läbi, kuid mitme Eesti koondislase jaoks lähevad mängud veel edasi. Eesti koondise keskkaitsja Karol Metsa koduklubi FC Zürich tagas pääsme eurosarja alagrupiturniirile. Zürichil on koht kindel Konverentsiliiga põhihooajal, kuid võimalik on veel püüda ka pääset Euroopa liiga alagrupiturniirile.