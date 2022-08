29 EDASIPÄÄSU PINGERIDA | Twente tuulutamine, Lyni lüpsmine ja teised Eesti klubide edulood eurosarjade eelringides

Nii uskumatu kui see ei tundu, aga iga mõne aasta järel tuleb Eesti klubidele eurosarjas vastu meeskonnad, kellele kaotamine on lubamatu. Ilmselgelt on tegu miniriikide satsidega. Sealjuures pole tegu sugugi lihtsate jalutuskäikudega, sest hooajal 2016–17 sai Flora pähe Gibraltari satsilt Lincoln Red Imps ja kaks aastat tagasi jäi Levadia alla Fääri saarte Tórshavn B36-le. Neist esimese allajäämise järel tõdes Flora juhendjaa Norbert Hurt: „Ei saa öelda, et nad oleksid olnud nõrk meeskond.“ Peagi pani ta ameti maha ja rohkem peatreenerina tegutsenud pole.