Jalgpall pööratakse pea peale? Jalgpallimaailmas kaalutakse mitut suurt reeglimuudatust

Kui jalgpallis visatakse aut kätega lahti, siis nüüd on arutluse all muudatus, mille kohaselt saavad mängijad edaspidi jalaga selle lahti mängda. The Guardiani teatel avaldas Hollandi tugevuselt teine liiga soovi seda reeglit katsetada ning Ifab andis selleks loa.

FIFA jalgpalli ülemaailmse arengu osakonna juht Arsène Wenger sõnas, et muudatuse eesmärk on mäng kiiremaks muuta. „Kaks suurt ajaviitmise võimalust on praegu: aut ja karistuslöögid. Veidi tegelikult ka väravavahi lahtilöök,“ rääkis prantslane. „Eesmärk on muuta mäng vaatemängulisemaks ja kiiremaks. Võib-olla võiks auti edasipidi lahti mängida jalaga, näiteks viiesekundilise ajalimiidiga.“

The Guardian vahendab, et erinevaid reeglimuudatusi oli laual veelgi. Üheks arutelu kohaks on lõpetada aja viivitamise võimalus ehk mängitaks seisva kellaga. Uuringute kohaselt oli mullu Inglismaa Premier League'is keskmiselt pall mängus 55 minutit ja 3 sekundit. Meistrite liigas oli keskmine näitaja minuti võrra parem.

Lisaks oli arutelu all ka koht, et kohtunikud võiksid mängu ajal teatud otsuseid täpsemalt lahti seletada. Mida selle all mõeldi, pole täpsustatud. „Kohtumisel leiti, et need ja kõik teised katsetused vajavad nii Ifabi kui FIFA poolt luba ja ülevaatamist,“ seisis teates.

