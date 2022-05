Endine tippkohtunik soovitab aja viivitamise lõpetamiseks muuta 156 aastat vana jalgpallireeglit

Clattenburg kasutab reeglimuudatuse vajalikkuse näitlikustamiseks kolmapäevast Meistrite liiga poolfinaali korduskohtumist Madridi Reali ja Manchester City vahel. Kõva kriitikat on saanud seda mängu vilistanud peakohtunik Daniele Orsato, kes andis lisaajale vaid kolm üleminutit ning kuulutas mängu 10 sekundit liiga vara lõppenuks.

Clattenburg leiab, et aja viivitamise probleem laheneks iseenesest 60-minutilise mängu ja seisva ajaga ehk aeg pandaks seisma, kui pall on mängust väljas nagu korvpallis. Seega läheks muutmisele reegel, mida tutvustati maailmale 156 aastat tagasi - 90-minutilise mänguaja juured ulatuvad 1866. aastasse. Reegli ülemaailmseks jõustumiseks läks veel paarkümmend aastat aega, kuid 1866. aasta Londoni ja Sheffieldi meeskondade vahelist mängu peetakse selle formaadi sünnidaatumiks.

"Mul on olnud peatreenereid, kes mind läbi sõimavad, sest ma olen kolme minuti asemel andnud vaid kaks minutit üleaega. Mängijad on öelnud, et ma teen neile ära ning fännid kutsuvad mind sama "kuriteo" eest erinevate nimedega," rääkis Clattenburg.

"Nagu oleksid need lisa 60 sekundit põhjus, mis nad kaotasid, põhjus, miks nad ei saanud soovitud tulemust. Meie, kohtunikud, teame, et üleaeg on vaidlusi tekitav teema. Võitev meeskond tahab seda vähem, kaotav meeskond rohkem."

"Arvestades, kuidas Reali mängijad lüpsid teise lisaaja igat võimalikku sekundit, oli City kõike muud kui "sillas", et mängule ainult kolm minutit juurde lisati. Veelgi vähem rõõmustas neid see, et lõpuvile 10 sekundit enne selle aja lõppu anti."

"Ma arvan, et sellele kõigele on lahendus olemas ning selleks on 60-minutilised mängud seisva ajaga - idee, mida Pierluigi Collina, FIFA ja IFAB hetkel kaaluvad. See töötab korvpallis ning võiks jalgpallis samuti toimida."