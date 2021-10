Tallinna külastanud FIFA president vastuolulisest ideest: peame hoolitsema kogu maailma jalgpalli eest

Pressikonverentsil tuli jutuks ka FIFA idee hakata jalgpalli MM-i korraldama iga kahe aasta tagant. Loe sellest pikemalt siit. Siinpuhul on UEFA ja FIFA vastaspoolel. Kui FIFA tunneb plaani vastu suurt huvi, siis Euroopa alaliit on sellele vastu. Ka Pohlak kinnitas eelmisel nädalal Delfile, et on nii isiklikult kui ka Eesti jalgpalliliidu presidendina sarnaselt UEFA-le idee vastu. Pohlak lisas veel, et ei näe plaanil ühtegi plussi.

"Ma ei teadnudki, et ta vastu on! Pean nüüd hakkama teda ümber veenma," muigas Infantino, kes seejärel hakkas rääkima neljapäevasest veebi teel toimunud ülemaailmsest FIFA konverentsist, kus 204 alaliidu liiget idee üle arutasid. "See oli esimene selline kohtumine. Kunagi varasemalt pole leitud kohtagi, kuhu pea kõik maailma alaliitude presidendid tuleksid kokku."