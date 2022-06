Müncheni Bayern on kaotamas ka teist tippmängijat

Bayerni esiründaja, 33-aastane Lewandowski teatas hiljuti, et ei kavatse Saksamaa suurklubis jätkata. "Bayern on tõsine klubi ja ma usun, et nad ei takista mind, ma ei taha enam seal mängida, see on selge! Üleminek oleks parim lahendus. Ma loodan, et nad ei peata mind," ütles poolakas, kelle leping Bayerniga kehtib samuti 2023. aasta suveni.