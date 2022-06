Ründetäht Karim Benzema sai hooaja lõppedes suure tunnustuse osaliseks

34-aastane Prantsusmaa koondislane lõi 15 Meistrite liiga mängus 12 väravat ja aitas Reali tiitlini. Finaalis alistati 1:0 Liverpool. Benzema on nüüd viiekordne Meistrite liiga tšempion, kõik esikohad on tulnud Reali ridades. Ühtlasi on Benzema suurim favoriit võitmaks tänavu jalgpallimaailma mainekaimat auhinda Ballon d'Ori.