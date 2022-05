Lewandowski tegi karmi avalduse: ma ei näe mingit võimalust, et Bayernis jätkata!

"Minu aeg Bayernis on ümber. Ma ei näe mingit võimalust, et selle klubi eest edasi mängida," teatas Lewandowski, kes pole varjanud, et soovib liituda FC Barcelonaga.

"Bayern on tõsine klubi ja ma usun, et nad ei takista mind, ma ei taha enam seal mängida, see on selge! Üleminek oleks parim lahendus. Ma loodan, et nad ei peata mind," lisas poolakas.

33-aastane Lewandowski oli juba varem avalikult välja öelnud, et ei kavatse Bayerniga lepingut pikendada, kuid probleem seisneb selles, et ründetähe praegune kontraht kehtib veel 2023. aasta suveni.

Bayernil pole aga mingit soovi Lewandowskit maha müüa. "Tema leping kehtib 2023. aastani ja ta täidab seda. Me ei hakka arutama klubisiseseid asju," kommenteeris hiljuti Bayerni spordidirektor Hasan Salihamidžic.

Lewandowski on Bayernis mänginud alates 2014. aastast ning on üks viimase kümnendi hinnatumaid ründajaid maailmas. Bayernis on poolakas löönud 375 mänguga kokku 344 väravat.