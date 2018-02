OLÜMPIABLOGI | Marten Liivi ilus sõit, suurüllatused laskesuusatamise teatesõidus ja jäähokiturniiril

Tänane ajakava:

Eesti sportlased

12.00 Kiiruisutamine: meeste 1000m (Marten Liiv): FOTOD | Kiiruisutaja Marten Liiv tegi põhialal suurepärase sõidu ja sai 18. koha

13.15 Laskesuusatamine: meeste teatesõit: Suurüllatus laskesuusatamise teatesõidus: Rootsi võitis kuldmedali! Eesti sõitis kolm trahviringi ja sai 13. koha

Medalialad:

3.00 Freestyle-suusatamine: naiste suusakross

3.00 Iluuisutamine: naiste vabakava: FOTOD | Lõpuks käes: 15-aastane imelaps tõi venelastele kauaigatsetud esimese kulla

Jäähokiturniir:

9.40 Tšehhi - OAR 0:3

14.10 Kanada - Saksamaa 3:4

Olümpiablogi: 23. veebruar

Hokifinaali jõudsid Venemaa ja suurüllataja Saksamaa! http://sport.delfi.ee/a/81227833

KÕIK! Saksamaa võitis 4:3 ja mängib finaalis Venemaaga!

Saksamaa võtab veel mõtlemisaja. Pigem on see selleks, et mehed saaksid hinge tõmmata.

Veel viimane minut!

Kanada võtab puurivahi Kevin Poulini välja ja toob jääle kuuenda väljakumängija.

Meeskonnad on taas täisrivistuses jääl. Mängu lõpuni jääb 3.13.

Nüüd tuleb mõlemalt poolt eemaldamine. Mängitakse neli-nelja vastu.

Saksamaa elab selle arvulise vähemuse üle. Matši lõpuni jääb seitse minutit.

Saksamaa meeskond jääb jälle vähemusse!

Saksamaa-Kanada 4:3! Kanada jõuab ühe värava kaugusele - Derek Roy realiseerib arvulise ülekaalu! Mängida jääb 10 minutit.

Hetk, mil Dominik Kahun ei suutnud Kevin Poulinit üle mängida:

Ei viska ära! Dominik Kahun jättis bullitil viienda värava viskamata.

Saksamaa ründaja pääses väravavahiga üks-ühe vastu, kuid ei suutnud skoorida. Küll tehakse aga talle viga ja sakslased saavad karistusviske.

42.42: Kanada vähendab kaotusnumbrid 2:4-le! Kaitsja Mat Robinsoni värav annab tiitlikaitsjatele uut lootust.

Otsustav kolmandik läks käima: Kanadal on jäänud 20 minutit armuaega. Tiitlikaitsjad peavad tagasi mängima 1:4 kaotusseisu.

Saksamaa juhib teise kolmandiku järel Kanada vastu 4:1.

Kanada sai Gilbert Brule jõhkra vea eest 5-minutilise karistuse! Mehe enda jaoks on mäng lõppenud.

Saksamaa hokimeeskond juhib juba 4:1!

Kanada viskab arvulisest ülekaalust ühe värava tagasi. Autoriks Gilbert Brule. Teise kolmandiku keskel on Saksamaa edu 3:1.

Juba 3:0 Saksamaale! Kas tuleb hokifinaal Venemaa - Saksamaa?

Hoki poolfinaal: Saksamaa lööb 2:0 Kanada vastu!

Jäähoki poolfinaal: Saksamaa on võitnud Kanada vastu avakolmandiku 1:0. Värava viskas Brooks Macek.

Selline suurüllatus - Rootsi meeskond võitis kulla!

Marten Liiv tegi suurepärase etteaste!

Venemaa võitis 3:0 ja ootab endale finaalivastast paarist Kanada-Saksamaa (algab kell 14.10).

Venemaa viskab tühja väravasse 3:0 ja on finaalis. Autoriks Ilja Kovaltšuk.

Tšehhidel on jäänud armuaega neli minutit. Ikka 2:0 venelastele.

Algas viimane kolmandik!

Teine kolmandik on lõppenud. Venemaa juhib Tšehhi vastu 2:0 ja liigub finaali suunas.

Tšehhi seisab arvulise vähemuse ära. Mäng jätkub venelaste 2:0 eduseisus, teise kolmandiku lõpuni jääb kolm ja pool minutit.

Tšehhid jätavad ka nüüd värava viskamata ja jäävad koheselt ise vähemusse. Jiri Sekac mängis kõrge kepiga.

Ilja Kovaltšuk läheb kaheks minutiks karistuspingile. Tšehhidel uus võimalus kaotusseisu vähendada.

Tšehhid saavad arvulise ülekaalu, kuid ei suuda seda väravaks realiseerida.

28.14. Venemaa lööb teise värava ja juhib 2:0! Venelaste kaks-ühe vastu kiirrünnaku realiseerib Vladislav Gavrikov. Kahte väravat jäi lahutama vaid 27 sekundit.

Kohtunike otsus kõlab: värav loeb! Venemaa juhib poolfinaali tšehhidega 1:0.

Kohtunikud vaatavad videokordust, sest tundus, et üks venelane oli pealelöögi ajal tšehhide väravavahi alas puurivahti segamas.

27.47. Venemaa hokimeeskond asub Tšehhi vastu juhtima 1:0! Venelaste viimaste minutite surve realiseeris väravaks Nikita Gusev oma täpse pealeviskega.

Algas teine kolmandik.

Avakolmik Venemaa-Tšehhi mängus lõppes 0:0. Venelased olid selgelt ohtlikumad.

0:0. Venemaa oli arvulises ülekaalus ohtlik, kuid head võimalused jäid realiseerimata.

Ja nüüd saab Venemaa arvulise ülekaalu. Kõrge kepiga mängu eest saadeti kaheks minutiks istuma Petr Koukal.

Tšehhi meeskond on alustanud teravalt, kuid avakolmandiku kaheksa minuti järel püsib hokilahing Venemaaga viigis 0:0. Tšehhid ei suutnud ka arvulist ülekaalu realiseerida.

Venemaa-Tšehhi mäng algas!

Kohe ehk kell 09.40 algab meeste hokiturniiril esimene poolfinaalmäng Venemaa ja Tšehhi vahel. Fännid on täies sõjamaalingus ja matšiks valmis!

Esimene komplekt on täna välja jagatud, kui naiste freestyle-suusatamise suusakrossis sai Kanada kaksikvõidu. Võitis Kelsey Serwa, teiseks tuli Brittany Phelan ja kolmandaks šveitslanna Fanny Smith. Kõige napimalt jäi medalita Rootsi ja Sandra Naeslund.

Tere päevast! Olümpiamängude lõpuni on jäänud veel kolm päeva ning täna jagatakse välja neli medalikomplekti pluss üks pronksmedal meeste curlingus.