FOTOD | Kiiruisutaja Marten Liiv tegi põhialal suurepärase sõidu ja sai 18. koha

21-aastane Eesti kiiruisutaja Marten Liiv sai Pyeongchangi olümpial oma põhialal ehk 1000 meetris 36 sportlase seas 18. koha., kaotades kuldmedali võitnud hollandlasele Kjeld Nuisile 1,8 sekundiga.

Hõbemedali teenis sel distantsil norralane Havart Lorentzen, kes kaotas Nuisile vaid nelja sajandiksekundiga. 0,27 sekundiga kaotas võitjale pronksi võitnud korealane Kim Tae-yun. Esimesena jäi medalita ameeriklane Joey Mantia.

Viimases võistluspaaris sõitnud Nuis tuli Pyeongchangi olümpiavõitjaks ka 1500 meetris.

Olümpiadebüüdi tegi Liiv kümme päeva tagasi, kui sai 1500 m distantsil ajaks 1.50,23 ning lõpetas 35 mehe konkurentsis 33. kohal. Liivi nimele kuuluv 1000 meetri Eesti rekord on Calgarys uisutatud 1.08,70, aga peab arvestama, et olümpiajää on oluliselt aeglasem.

Tulemused:

1. Kjeld Nuis (Holland) 1.07,95

2. Havard Lorentzen (Norra) +0,04

3. Tae-Yun Kim (Lõuna-Korea) +0,27

4. Joey Mantia (USA) +0,61

5. Takuro Oda (Jaapan) +0,61

6. Kai Verbij (Holland) +0,66

...

18. Marten Liiv +1,80