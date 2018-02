Suurüllatus laskesuusatamise teatesõidus: Rootsi võitis kuldmedali! Eesti sõitis kolm trahviringi ja sai 13. koha

Rootsi kangelaseks tõusis Fredrik Lindström, kes suutis viimases vahetuses üle mängida Norra kuulsuse Emil Hegle Svendseni, kes pidi viimase laskmise järel minema trahviringile. Etapile startides oli ankrumehi lahutanud vaid 0,4 sekundit.

Pronksi võitis täna Saksamaa meeskond, kelle teise vahetuse mees Benedikt Doll sai püstitiirust kaks trahvi. Finišis kaotas Norra võitjale 55 sekundiga ja Saksamaa juba üle kahe minuti.

Neljandana lõpetas Austria (+2.52), viiendana Prantsusmaa (+3.26) ja kuuendana USA (+3.50). Prantslaste sõidu rikkus nende avavahetuse mees Simon Desthieux oma kahe trahviringiga.

Eesti koondis, kes sõitis koosseisus Rene Zahkna, Kalev Ermits, Roland Lessing ja Kauri Kõiv, pidi läbima kolm trahviringi ning lõpetas 18 meeskonna konkurentsis 13. kohal (+7.09).

Zahkna vajas avavahetuses märkide allalaskmiseks nelja varupadrunit ning lõpetas oma etapi igati korralikul 11. kohal. Vahe liider Saksamaaga oli 1.09. Sakslastele järgnesid Slovakkia, Ukraina ja Norra. Prantslaste avavahetuse sõitja Simon Desthieux pidi läbima lausa kaks trahviringi ja lõpetas alles 15. kohal (+1.43,7).

Eesti meeskonna teise vahetuse sõitja Ermits ebaõnnestus püstilaskmisel ja pidi minema ühele trahviringile. Vahetuse lõpetas ta 13. kohal (+2.03). Liidriks oli tõusnud Tšehhi.

Lessing sai kohe esimesel laskmisel ühe trahviringi ning Eesti läks viimasele etapile 12. kohal (+4.24,6). Liidriks oli tõusnud Norra, kellele järgnesid Rootsi (+0,4) ja Saksamaa (+13,7). Ka Kõiv sai ankrumehena ühe trahvi ja tõi meeskonna finišisse 13. kohal. Kaotust võitnud Rootsile kogunes juba üle seitsme minuti.

OM: Meeste laskesuusatamise teatesõit

LÕPPSEIS:

Eesti lõpetas 13. kohal (+7.09).

Neljandana lõpetas Austria (+2.52), viiendana Prantsusmaa (+3.26) ja kuuendana USA (+3.50).

Eesti sõidab 13. kohal.

Ja Rootsi meeskond võidab kuldmedali! Norra lõpetab teisena, kaotades juba 55 sekundiga. Saksamaa saab pronksi (+2.07).

Ja Saksamaa sai samuti ühe trahviringi!

Norra kaotab Rootsile juba 40 sekundiga!

Lindström tõstab Rootsi liidriks. Svendsen läheb trahviringile!

Viimane laskmine liidritel!

Kauri Kõiv sai kõik märgid alla ning Eesti on 12. kohal.

Fredrik Lindström ja Emil Hegle Svendsen sõidavad koos ja tulevad ilmselt ka viimasesse tiiru koos. Simon Schempp kaotab 57 sekundiga.

Austria püsib veel medalimängus, kaotades sakslastele 39 sekundiga.

Viimase vahetuse esimene lasketiir: Rootsi tõuseb liidriks, Norra kaotab 1,3 sekundiga ning Saksamaa juba 1.02-ga!

Eesti vahetas 12. kohal, kaotust liidrile 4.24,6.

Neljas on Austria (+1.23).

III vahetus: Norra vahetas liidrina, Rootsi kaotab 0,4 ja Saksamaa 13,7 sekundiga. Norral läheb rajale Svendsen, Rootsil Lindström ja Saksamaal Schempp.

Tundub, et viimases vahetuses jagavad medalid Norra, Rootsi ja Saksamaa. Vahed ülejäänutega on väga suured. Lessing sai teises tiirus märgid alla ja jätkab 13. kohal (+4.02).

KOMMENTAAR PYEONGCHANGIST: Rene Zahkna viitas intervjuus Eesti ajakirjanikele alaliidu ees seisvatele muutustele: "Mitu aastat ei viitsi peaga vastu seina joosta." Küsimuse peale, kas mingid muutused on tulemas, pidas mõtliku pausi ja ütles: "Igas riigis tehakse uue olümpiatsükli alguses mingid muutused. Rohkem ma ei ütle."Enda olümpia kohta ütles Zahkna: "Nii mõndagi jääb kripeldama, aga midagi muuta ei saa, kui tase on selline. Kahjuks sähvatust polnud."Tänasest võistlusest: "Lamades laskmisel oli ühtäkki liiga tuulevaikne - see ehmatas ära. Ise sihtisin mööda, rütm oli kiire, ei suutnud eksimusi ära korrigeerida. Püstitiirus häiris juba kõva tuul."

Austria, Tšehhi ja Prantsumaa (Martin Fourcade) käisid trahviringil!

Norra jääb ka 6. lasketiiru järel liidriks. Järgnevad Rootsi (+1,4) ja Saksamaa (+12).

Bö on sõitnud Tšehhil juba kümne sekundiga eest.

Roland Lessing sai samuti ühe trahvi ning Eesti on 13. kohal (+3.08).

Tšehhile ja Norrale järgnevad Austria, Rootsi ja Saksamaa.

Jaroslav Soukup (Tšehhi) on 5. lasketiiru järel liider. Norra ja Johannes Thingnes Bö on tõusnud teiseks ja kaotab vaid 3,2 sekundiga.

Mati Jaeski: Kui mu nägemine alt ei vedanud, siis sakslased ei andnud määrustepäraselt vahetust üle ehk puudet ei olnud!

Eesti vahetas 13. kohal (+1.48).

Ermits ütles teleintervjuus, et laskmine valmistas pettumuse. "Ja tundub, et sain suusaga ka veidike petta. Head suuska ei olnud."

II vahetus: Liider on Tšehhi Rootsi ja Austria ees. Järgnevad Norra ja neljandas tiirus põrunud Saksamaa.

Prantslased on suures mängus tagasi, sest Norra ja Saksamaa edestavad neid nüüd vaid 40 sekundiga.

4. tiiru järel:

Eesti kaotab nüüd liidrile 1.48 ning on langenud 13. kohale.

Kalev Ermits saab ühe trahvi!

Norra on 32-sekundilise kaotusega neljas.

Uus liider on Tšehhi, järgnevad Austria ja Rootsi.

Benedikt Doll läheb kahele trahviringile! Kaheksast lasust vaid kolm tabasid!

Ja nüüd neljas lasketiir, kus lastakse püsti.

Seis 3. lasketiiru järel:

Norra vajas lisapadruneid ning on alles seitsmes (+49). Kalev Ermits oli täpne ning Eesti on 12. kohal (+1.22).

Ukraina kaotab teisena 35 sekundiga.

Doll laseb 3. tiirus eksimusteta ja Saksamaa on kindel liider.

Zahkna tegi tubli avavahetuse ja lõpetab 11. kohal (+1.09).

I vahetuse lõpp: Saksamaa lõpetab esimesena ning Benedikt Doll saab rajale 18,4 sekundit enne Tomas Hasillat (Slovakkia). Norra on Ukraina järel neljas, rajale läks Tarjei Bö (+24,5).

5,9 km vaheajapunktis on Lesseri edu norraka Birkelandi ees 6,9 sekundit. Järgnevad Slovakkia, Ukraina ja Rootsi. Zahkna on 12. (+50,3).

Simon Desthieux sai kaks trahviringi ja kaotab liidrile juba üle minuti! Prantslaste võistlus on juba ebaõnnestunud.

Eesti on nüüd 12. kohal (+35,5). Zahkna vajas taas kahte varupadrunit.

Kõik liidrid vajavad varupadruneid. Saksamaa juhib nüüd Slovakkia ja Norra ees. Esikolmik 1,4 sekundi sees.

Teine tiir ja nüüd püstilaskmine.

4,5 km vaheajapunktiks on Zahkna kaotus liidrile kasvanud 22,2 sekundile.

Liider Erik Lesser.

Šveitsi mees pidi minema lausa kahele trahviringile.

Saksamaa juhib Kanada ja Bulgaaria ees. Norra on kaheksas (+6,7) ja Prantsusmaa alles 15. (+17,9). Zahkna kaotab liidrile 18,4 sekundiga.

Zahkna pidi kasutama kahte varupadrunit ja sai tiirust minema 16. kohal. Liider on Saksamaa.

Ja nüüd esimene lasketiir.

2 km vaheajapunktis juhib Kanada, kuid suur grupp püsib koos.

Start on antud. Eesti esimest vahetust sõidab Rene Zahkna. Sakslastel sõidab Erik Lesser, prantslastel Simon Desthieux, norrakatel Lars Helge Birkeland.

Tere, spordisõbrad. Juba kell 13.15 algab Pyeongchangi taliolümpial laskesuusatamise programmi viimane ala, milleks on meeste 4x7,5 km teatesõit. Eesti koondis stardib rajale võistlusnumbriga 13 ning sõidab koosseisus Rene Zahkna, Kalev Ermits, Roland Lessing ja Kauri Kõiv.