Crețu oma lahkumismängu järel: tahan, et kutid oleksid täna õhtul mu lähedal

Meeste võrkpallikoondis on viimastel aastatel olnud spordimeedia pailaps. Saavutused ja põhjendatud kiidulaul on käinud käsikäes. Tänavu tuli täiesti ootamatult suur tagasilöök. Alagrupist edasipääs ehk koht 16 parema hulgas oli miinimumeesmärk, paraku aeti latt nii selgelt maha, et eilne kohtumine Ukrainaga, mis näotult 0 : 3 kaotati, ei otsustanud meie jaoks enam midagi. Kõik oli selge päev varem, kui Sinilõvid Hollandile 1 : 3 alla vandusid.

Aga mida laiem üldsus ei teadnud, oli see, et EM-i viimane matš Amsterdamis Ukrainaga oli Gheorghe Crețu lahkumismäng. Publik hakkas seda kahtlustama ilmselt siis, kui Ukrainalt saadud sauna järel kallistas emotsionaalne rumeenlane pikalt ja südamlikult kõiki mängijaid.