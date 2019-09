EMOTSIONAALNE INTERVJUU | Cretu: ma armastan Vennot, kuid minu käe all ta 120-kilosena koondisse ei saa

„Olen rahul mängijate suhtumisega. Teadsin, et meil on see energia olemas. Ütlesin neile, et me olime selleks mänguks paremini valmis, kui ükskõik mis teiseks mänguks sel aastal. Kõik olid uskumatult keskendunud. Tulemused ei ole loomulikult sellised, nagu varasematel aastatel on olnud, aga see on sellepärast, et ma otsustasin pärast valikturniiri meestele pausi anda, mille olin neile lubanud,” rääkis Cretu.

„Hea oli näha, et nad end veel ühe korra kokku võtsid ja nende uskumatute fännide ees endast kõik andsid. Me poleks saanud sel turniiril enamat teha. Kuid ma olen kurb, et mõned verejanulisemad teist meisse nii karmikäeliselt suhtuvad, unustades, et need kutid on kõik need aastad endast parima välja pannud ja selle riigi nimel tulihingeliselt võidelnud. Me pole täiuslikud. Me saavutasime uskumatu individuaalse taseme, aga ei vedanud meeskonnana võib-olla sel turniiril välja. Kuid ei ole õiglane kedagi personaalselt rünnata. Kui tahate kedagi vastutusele võtta, siis üritage mind puutuda, aga jätke mängijad rahule. Nad mängivad Eesti eest ja väärivat toetust, mitte et neid hävitatakse. Te ei saa juhtunu pärast nende päid maha võtta ja unustada, mis nad minevikus on teinud.”

Kas see pikk monoloog tähendab, et homme on teie viimane mäng Eesti koondise peatreenerina?

Ma ei ütle emotsioonide ajel midagi sellist. Ütlen vaid, et keegi sellest seltskonnast - ei mängijad ega alaliit - vääri, et neid koheselt arvustatakse, sest sellest turniirist ei tulnud midagi välja. See on sport ja spordis käivadki asjad üles-alla. Isegi kui nad ei tule alati võitjatena mängust välja, teevad nad selle riigi heaks midagi erakordset.