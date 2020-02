KOMMENTAAR | Hispaanias käituti Saaremaa võrgufännidega lühinägelikult ja häbiväärselt, see ei tohi korduda

Võiks mõelda selle peale, et inimesed on tulnud kaugelt Eestist ja üle elanud ohtliku olukorra lennukis. Reisinud Hispaaniasse oma vabast ajast, oma vabast tahtest ja oma raha eest. Neid inimesi tuleb väärtustada, kas või kätel kanda, sest nende jaoks kogu seda etendust ju tehaksegi. Nemad on kliendid ehk kuningad. Jah, kui ruumi tõesti pole, hall on puupüsti täis, siis on tsoonide jagamine ja sellest nõudest mitte taganemine mõistetav. Aga kui hall on pooltühi...? Ametlikku statistikasse märgiti pealtvaatajate arvuks 1200 inimest, aga see on selge ja jõuline liialdus. 1400-kohaline hall oli ehk nii pooleldi täis.



Saaremaa klubi president Toivo Alt ja asepresident Jaanus Põlluäär laiutasid ka kohtumise järel võitu tähistades käsi: meie jaoks on välisklubide fännid kallid ja oodatud külalised, pakume neile parimaid kohti. Ja väga õigesti teevad. Võrkpall ei saa uhkeldada suurte publikunumbritega, seega kõik peavad üheskoos pingutama, et huvi kasvatada, mitte loopima külalistele kaikaid kodaratesse.

Turvameestega pikalt ja üsna vihaselt vaielnud fänn Priit Randpõld otsustas lahendada olukorra nõnda, et läks kassasse, andis 100 eurot ja palus 20 uut piletit. Et võiks vaba mehena istuda normaalsema koha peale. Talle hakatigi müüma, kuid siis sekkusid korraldajad ja keelasid selle ära. „See on ju diskrimineerimine – ma olen Euroopa liidu kodanik ja mul on õigus osta pilet,” pahandas Randpõld. „Euroopa võrkpalliliit peaks seda asja arutama ja edaspidi selliseid asju vältima. Fänne tuleks austada.”